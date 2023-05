Iliad : 99% de satisfaction client en Italie, la progression continue

Si Iliad Italia continue de recruter en masse en Italie, la satisfaction de ses clients ne cesse de grimper.

L’année 2022 a une nouvelle fois vu Iliad Italia être le 1er recruteur sur le marché mobile avec 1 million d’abonnés recrutés pour un total de 9,5 millions de clients et une part de marché de 12%.

Lors d’un passage lors des CEO Talks sur ClassCNBC le 5 mai, son PDG, Benedetto Levi, a abordé le succès de l’opérateur, et notqmment la satisfaction des clients d’Iliad , qui, selon la dernière enquête réalisée par l’Institut BVA DOXA en mars 2023, atteint les 99 %. C’est un nouveau bond en avant par rapport aux 96,2% de satisfaction enregistrés par Ipsos en 2021 et 97,3% en 2022.

Cette nouvelle enquête a été réalisée entre le 13 et le 31 mars 2023 auprès d’un échantillon de 1805 personnes (454 entretiens avec des clients iliad, 451 avec des clients TIM, 450 Vodafone et 450 WindTre).

Sue la satisfaction globale des clients des principaux opérateurs de réseaux mobiles en Italie, Iliad détient le pourcentage le plus élevé parmi les utilisateurs “très satisfaits” et le plus faible parmi tous les utilisateurs “pas du tout satisfaits”.

Une nouvelle confirmation donc qu’il est possible d’offrir le meilleur rapport qualité-prix en téléphonie mobile. A fin 2022, l’opérateur proposait une connectivité 4G/4G+ à plus de 99% de la population italienne. Par ailleurs, il a déployé la technologie 5G sur son réseau à travers les bandes 3,6 GHz et 700MHz acquises lors des enchères 5G en septembre 2018. Les fréquences 700MHz sont disponibles depuis le 1er juillet 2022. Son réseau 5G d’Iliad Italia est disponible dans plus de 3 000 communes.

En France, 94% des abonnés Free Mobile recommandent l’opérateur selon une étude IFOP pour Free sur un échantillon représentatif de 405 abonnés mobiles Free interrogés en décembre 2022.

Source : Universo Free

