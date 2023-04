Cdiscount Mobile : nouveau forfait à petit prix pour 20 Go

Cdiscount Mobile propose un forfait mobile 20 Go à un prix mini.

Cdiscount Mobile propose un forfait mobile à 5,99 euros par mois sans engagement. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 20 Go de data en 3G/4G pour la France Métropolitaine et 10 Go d’internet en Europe et DOM.

À noter qu’à la commande, la carte SIM triple découpe vous sera facturée 10 euros.

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel qui utilise les plus grands réseaux de téléphonie mobile. Il appartient au groupe Bouygues Télécom Business Distribution et profite donc du réseau mobile de Bouygues Télécom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox