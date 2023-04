Des centaines d’euros prélevés sans autorisation, attention à cette arnaque en cours en France

Plusieurs personnes ont été victime de prélèvements sur leur compte bancaire à leur insu.

Attention à vos compte en banque. En effet, une nouvelle arnaque bancaire sévit à travers la France. Comme le rapporte le site Signal Arnaque, des français ont été victime de prélèvements non autorisés. Ces prélèvements représente des sommes allant de 300 à 600 euros et certaines personnes disent avoir été touchés plusieurs fois.

Ces prélèvements apparaissent sur les comptes bancaires avec comme nom de société “ENS”, cette dernière prétendant effectuer des travaux de maintenance. Il semblerait qu’il s’agisse d’une arnaque détournant les prélèvements européens (SEPA).

Des lois vous protègent

Comme le précise Signal Arnaque, il faut faire une opposition à ces prélèvements afin de pouvoir être remboursé. De plus le site du service public indique que les prélèvements SEPA doivent avoir été préalablement autorisés par la personne débitée. Ainsi sans signature, physique ou électronique tout prélèvement sera considéré comme un détournement de moyen de paiement. La banque devra alors obligatoirement vous rembourser dans les plus bref délais. Si vous avez donc un doute n’hésitez pas à contacter votre établissement bancaire et ce dernier devra prouver que vous avez donner votre autorisation.

A noter également, tout prélèvement non autorisé dans l’EEE (Espace Economique Européen) de moins de 13 mois doit vous être remboursé par votre banque (c’est à votre banque qu’il appartient de fournir la preuve de l’autorisation). Attention si les prélèvements viennent d’un des rares pays de la zone SEPA à ne pas faire partie de l’EEE (Suisse, Andorre, Monaco, Saint- Marin et le Vatican), le délai peut être réduit à 70 jours.

Source : BFM

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox