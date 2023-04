Fans des chaînes sciences et techniques ? Découvrez toutes celles incluses dans votre Freebox

Vous aimez les sciences ? Vous avez les choix sur la Freebox !

Avec près de 700 chaînes disponibles sur la Freebox, il est très difficile de faire son choix et l’on peut passer à coté de certaines qui pourraient vous plaire. Univers Freebox vous propose donc de vous aider dans cette tâche et de vous faire découvrir, par thématiques, les chaînes qui sont incluses dans votre offre, et celles qui sont en option.

On commence pour ce premier focus avec les chaînes science et techniques, en ne prenant en compte que celles qui diffusent leurs programmes en français :

Incluses pour tous les abonnés Freebox :

RMC Découverte, canal 24. Cette chaîne de la TNT plutôt éclectique dans sa programmation, propose de nombreux documentaires et émissions consacrées aux sciences.

Discovery Science, canal 64. Ajoutée en mars dans le bouquet basic de Free, cette chaîne n’est pas réservée à une élite scientifique, bien au contraire, puisqu’au travers de contenus de grande qualité elle vulgarise la science et permet à chacun de comprendre, de façon souvent ludique, le monde qui nous entoure et ce que nous réserve l’avenir.

L’Esprit Sorcier, canal 220. Cette chaîne, dérivée de l’émission “C’est pas Sorcier a pour ambition de endre la science accessible au plus grand nombre, c’est l’expliquer de façon ludique, pour permettre à tous de mieux comprendre le monde, d’en décrypter sa complexité, sa beauté, sa fragilité et d’en cerner les grands enjeux

Tech and Co, Canal 231. Cette chaîne est 100% dédiée à l’actualité du monde de la technologie et de l’innovation

Incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal (ou Famille by Canal)

Planète +, canal 59

National Geographic, canal 60

En option sur Freebox TV

Science et Vie TV, canal 207, 1,49€/mois.

Discovery Chanel, canal 66; disponible dans pack Warner. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne les challenges extraordinaires de l’homme face à la nature, face à la mécanique et face à lui-même. un ensemble de situations hors du commun qui viendra stimuler votre imagination et vous projeter dans un monde extraordinaire, fort en action. Discovery Channel est offert jusqu’au 31 mai.

Top Santé, canal 239, 1,99€/mois. Il s’agit de l’unique chaîne française de thématique santé”. A l’instar du magazine et du site web éponyme, la chaîne s’appuie sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informe sur l’actualité et donne des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.

