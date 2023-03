La Freebox Pop et son répéteur WiFi élus produits de l’année de l’autre côté des Alpes

Commercialisée sous le nom “iliadbox” en Italie, la Freebox Pop et son répéteur WiFi remportent un prix dont l’opérateur est très fier.

Selon une enquête d’envergure de Circana sur une sélection de services vendus en Italie, l’iliadbox (Player Pop) et le répéteur WiFi de Free et d’Iliad Italia ont été élus “Produit de l’année 2023” dans la catégorie Services de télécommunications . “Un objectif qui s’ajoute aux nombreux autres atteints jusqu’à présent par iliad et qui reconnaît l’innovation et la prévoyance de l’opérateur, qui avec ses services vise chaque jour de plus en plus à offrir le maximum de qualité et de transparence à ses utilisateurs”, se félicite la filiale du groupe Iliad.

Ce prix vise à guider les consommateurs dans leurs choix d’achat, et est décerné au produit ou service le plus innovant, sur la base d’une étude de marché réalisée par Circana, fusion deNPD et IRI. Il s’agit d’une société leader dans la gestion comportementale et le conseil en interprétation des consommateurs. Les lauréats sont élus en recueillant l’avis indépendant de 12 000 consommateurs, qui s’expriment en jugeant l’innovation et la satisfaction dans plus de 50 catégories de produits et/ou services.

“L’iliadbox représente l’innovation, une révolution de tous les schémas du marché du réseau fixe : le routeur est entièrement made in iliad, développé en tous points au sein de l’entreprise avec un design iconique et en même temps attentif à la durabilité. Il est conçu pour durer au moins 10 ans dans le but de lutter contre l’obsolescence programmée, source de pollution et de dépenses inutiles pour les utilisateurs”, rappelle l’opérrateur.

“ Chaque jour, nous nous engageons à développer des produits et services innovants de qualité, qui révolutionnent le marché en interceptant en amont les besoins des utilisateurs », a commenté Benedetto Levi, PDG d’iliad Italie . ” Restant fidèles à nos engagements et aux valeurs qui nous distinguent, nous entendons poursuivre l’objectif de leur simplifier la vie, en garantissant toujours transparence et accessibilité et en contribuant activement à la numérisation du pays”.

Il faut dire que l’offre 100% fibre d’Iliad a de quoi séduire : l’abonnement est affiché à 19,99€ par mois pour les mobinautes iliad avec une offre de 9,99€ par mois avec prélèvement automatique. Pour les autres, l’Iliadbox revient à 24,99€ par mois, “garantis à jamais, sans coûts cachés et aucune contrainte de durée.”

Moins d’un an après le lancement des connexions fibre 100 % fibre jusqu’au domicile (FTTH), Iliad continue d’investir dans le développement de ce réseau de nouvelle génération en Italie grâce à des accords avec des partenaires stratégiques – OpenFiber, FiberCop et Fastweb – dans le but d’étendre la couverture et de dépasser les 10 millions de logements à court terme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox