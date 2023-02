Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : mise à jour de l’outil utile “Mon réseau mobile” de l’Arcep

Quelles performances pour le réseau mobile de votre opérateur ? L’Arcep permet de répondre à cette question à travers son site “Mon réseau mobile”. De nouvelles données vient d’y être ajoutées.

Idéal pour se rendre compte de la qualité des réseaux mobiles de chaque opérateur mais aussi de leur couverture, l’outil “Mon réseau mobile” de l’Arcep donne la possibilité aux consommateurs de comparer les performances d’Orange, SFR et Bouygues Telecom que ce soit dans les lieux de vie en zones denses, rurales, intermédiaires et touristiques, mais aussi sur les axes de transport (axes routiers, lignes TGV, etc.).

“Mon réseau mobile accueille désormais les données de l’application « Ça capte ? » mise en place par le département du Finistère. Déclarée conforme au code de conduite de l’Arcep, l’application permet de tester la connexion mobile (tests de débits ou de navigation web) dans le département”, a annoncé le 27 février le régulateur.

Dans le même temps, les données de crowdsourcingdes Pays de la Loire, récoltées via l’application « Gigalis » ont été mises à jour. Avec plus de 16 000 mesures de débit en moyenne par département, ces données constituent à ce jour la plus vaste initiative du genre portée par une collectivité.

Il y a un an, 200 000 mesures issues des applications de crowdsourcing 5Gmark (Mozark) et SpeedChecker ont été intégrées à la carte interactive de l’Autorité. Les données représentaient au total 100 fois plus de mesures par rapport à l’enquête annuelle de l’Arcep sur la qualité de service dans les lieux de vie (qui porte sur 2 000 points de test). L’avantage est de pouvoir réaliser des mesures en tout point du territoire et à toute heure, y compris de nuit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox