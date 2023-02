Disney+ enregistre sa première perte d’abonnés depuis son lancement

Après quelques années d’existence seulement, le rythme de recrutement baisse chez Disney+ qui a perdu 2.4 millions d’abonnés au dernier trimestre au niveau mondial.

C’est la saison des bilans financiers et Disney a présenté le sien cette semaine. Le PDG de Disney Bob Iger explique que l’entreprise se trouve dans une période en demi-teinte et son service de SVOD l’observe clairement : 161.8 millions d’abonnés contre 164.2 millions au précédent trimestre.

D’après le dirigeant, les chiffres seraient meilleurs que les prévisions des analystes. L’une des cause de cette perte serait les performances de la version indienne et indonésienne de Disney+, Holstar et une hausse des abonnements mensuels ayant entraîné une perte de clients. Du côté de l’Amérique du Nord, on enregistre cependant une progression d’environ 200 000 abonnés.

Financièrement, Disney se porte tout de même assez bien avec un chiffre d’affaires supérieur de 8% par rapport au précédent exercice. Cependant, le PDG de la firme aux grandes oreilles a annoncé un plan agressif pour réduire les frais, notamment avec son intention de licencier 7000 employés dans le monde, soit 3% de l’ensemble du groupe.

“Bien que cela soit nécessaire pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, je ne prends pas cette décision à la légère. J’ai énormément de respect et de reconnaissance pour le talent et le dévouement de nos employés dans le monde entier, et je suis conscient de l’impact personnel de ces changements”, affirme Bob Iger.

L’objectif est ainsi d’économiser 5.5 milliards de dolalrs, notamment en économisant sur les dépenses en marketing, les salaires et les opérations diverses. Bob Iger annonce ainsi que le streaming “reste notre priorité numéro un. C’est à bien des égards notre avenir, mais nous n’allons pas abandonner les plateformes linéaires ou traditionnelles, tant qu’elles peuvent encore être un avantage pour nous et nos actionnaires“. Il entend ainsi regrouper toutes les activités médias dans une même division nommée Disney Entertainment.

Source : Les Numériques

