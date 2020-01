Un étudiant, qui a remporté un concours original, va passer une journée avec Xavier Niel et Thomas Reynaud au siège de Free

Vous êtes étudiants et vous souhaitez connaitre les métiers que propose Free en rencontrant ses dirigeants, le concours “One Day avec Xavier Niel & Thomas Reynaud” est fait pour vous

En juillet dernier était organisé organisé le concours “One Day avec Xavier Niel & Thomas Reynaud” par myjobglasses, un site qui permet le rapprochement entre les étudiants post Bac et les entreprises. Le Jeu consistait à envoyer un message à Xavier Niel et Thomas Reynaud. Suite à l’envoi de ce message, l’étudiant etait incité à rencontrer des Ambassadeurs Iliad/Free sur le site afin d’augmenter ses chances de remporter le jeu-concours.

Le gagnant de ce concours, qui se prénomme Lucas vient d’être dévoilé. C’est son message qui s’est le plus distingué des autres messages reçus et a été sélectionné par Xavier Niel et Thomas Reynaud. Il a été pris en compte également la motivation de l’étudiant à découvrir le groupe Free en allant à la rencontre de ses ambassadeurs. Lucas, dont vous pouvez retrouver la photo dans le GIF ci dessous remporte donc une journée au siège de Free à la rencontre de Xavier Niel et Thomas Reynaud.

On avait hâte de pouvoir enfin partager la nouvelle avec vous : le gagnant du concours #OneDayWith est Lucas 🎉 🎊 qui passera le 3 février chez @free à la rencontre de @Xavier75 et @ReynaudThomas5. Stay tuned pour le suivi en live pic.twitter.com/F2vLx6naq8 My Job Glasses (@Myjobglasses) January 28, 2020

Merci à Titouan