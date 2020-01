Free recherche un manager boutique dans le département de la Charente

Free recherche un(e) manager boutique H/F à Angoulême. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description



A ce poste clé, vous serez un leader et une source d’inspiration, et motiverez votre équipe pour l’amener à exprimer tout son potentiel.

• Vous valorisez les relations humaines en offrant à votre équipe toutes les conditions pour fournir un service vraiment exceptionnel.

• Vous tissez des liens avec vos collaborateurs et les abonnés Free.

• Vous comprenez les besoins des abonnés Free et vous prenez plaisir à leur fournir la solution la mieux adaptée.

• Vous contribuez au développement des Free Centers par la qualité de votre gestion et par les nouvelles idées que vous apportez.

• Vous avez la responsabilité de la gestion du Free Center, en leader résolument tourné vers l’action, ambitieux et autonome.