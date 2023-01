Clin d’oeil : ses lignes téléphoniques suspendues à cause d’un trop grand nombre de SMS

Un épicier en ligne se retrouve privé de téléphone du fait de son activité et des nombreux messages envoyés à ses clients.

SMS illimité, mais dans la mesure du raisonnable. C’est en effet ce qu’à pu découvrir Nicolas Durand, patron d’une épicerie en ligne. Dans le cadre de son travail, il doit envoyer de nombreux SMS pour informer ses clients en vue de livraisons de denrées. Cependant, il se retrouve fréquemment dans une situation délicate.

En effet, son forfait se retrouve systématiquement bloqué lorsqu’un nombre trop important de messages est envoyé lors d’une courte période. Son activité professionnelle le pousse en effet à échanger exclusivement par téléphone ou par SMS avec de nombreux clients, près de 9000 SMS par mois avec un fichier client comptant près de 15 000 numéros.

C’est à ce moment que le problème intervient : “on a beau souscrire à un forfait illimité, dès qu’on envoie des messages à plus de 250 destinataires, même par paquets de cinquante, on voit sa ligne suspendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse” explique-t-il.

Pour résoudre ce problème, Nicolas Durand est ainsi obligé d’utiliser quatre téléphones, en passant par tous les opérateurs. Cependant, le problème persiste et il a ainsi décidé de “payer des forfaits d’avance pour anticiper le blocage de la ligne”. Si d’autres solutions pour les professionnels comme un agrégateur peuvent exister, cela coûterait 800€ par mois, trop cher dans un contexte économique complexe.

Si pour l’heure, il doit se contenter de solutions bancales, un problème persiste : chaque changement de numéro équivaut à perdre des commandes, ce qui entraîne un manque à gagner de 3000 à 4000€ par mois. S’il a essayé de contacter l’Arcep, le gérant n’a obtenu aucune réponse.

Source : Capital

