La Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites. Racontez-nous ça !

“La Gazette Insolite et Humoristique des abonnés Free”, c’est une chronique où vous avez la parole. Basée sur les retours du lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, mais également sur vos propres témoignages par e-mail ou par Twitter, elle vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile.

Voici l’histoire d’un abonné Freebox et Free Mobile que nous appellerons Bertrand. Venu jeudi matin à notre lieu d’accueil situé à Nancy, il ne comprend pas un SMS récemment envoyé par le 21010. “Bonjour, nous constatons un impayé de 328,92 EUR sur votre ligne Free FOxxxxxxxx. Connectez-vous à votre espace mon compte ou contactez le 3244”, indique la missive. Il aurait un impayé sur son abonnement Freebox. Un joli coup de pression après les fêtes et en période de soldes.

Après vérification du compte de l’abonné avec l’identifiant, aucune facture impayée que ce soit pour la téléphonie, la télévision ou tout autre type de contenu et donc aucune explication apparente concernant ce SMS. La chose sera confirmée par le service client de Free. Il faudra faire une recherche avec le numéro de téléphone sur lequel a atterri le SMS pour comprendre. En fait, l’abonné a récupéré le numéro mobile d’une personne anciennement abonnée à une offre Freebox et en situation d’impayé.

Bref, pas de SMS d’arnaque. Il y avait bien un impayé et le rappel était envoyé sur le bon numéro. Sauf que le détenteur de la ligne mobile a entre temps changé. La personne avait ainsi son numéro enregistré sur le compte Freebox d’une autre personne. Pour l’anecdote, l’abonné avait souscrit un abonnement en choisissant ce numéro un mois auparavant sur une borne Free. Il n’a visiblement pas tiré le bon numéro parmi les 10.

Vous avez une anecdote drôle ou insolite à partager, envoyez-nous ça à l’adresse redaction(AT)universfreebox.com avec comme sujet “la gazette insolite et humoristique des abonnés Free”.