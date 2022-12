WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité assez pratique

De quoi éviter les mauvaises manipulation en cas de message envoyé par erreur.

Une dernière nouveauté sur l’application de messagerie de Meta avant la fin de l’année. Vous avez déjà pu envoyer un message à la mauvaise personne et immédiatement essayer de le supprimer. Cependant, deux choix existent sur WhatsApp : rendre le message invisible pour vous mais visible pour l’autre et le supprimer entièrement.

Un mauvais tapotement du doigt et vous pouvez vous retrouver avec un message embarrassant envoyé et impossible à supprimer puisque vous ne le voyez plus. Dans une nouvelle mise à jour sur iOS et Android, WhatsApp a donc implémenté une nouvelle fenêtre apparaissant pendant cinq secondes après votre suppression pour vous permettre de l’annuler. Assez pratique pour ceux ayant réagi trop vite, ils pourront ainsi reprendre leur manipulation avec un peu plus de précaution.

Source : Frandroid

