Orange reconvertit d’anciennes infrastructures en bornes de recharge électriques

Chez Orange, des vieux locaux techniques inutilisés peuvent trouver une nouvelle vie en devenant des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Une expérimentation déjà réalisée à Gap dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et lancée la semaine dernière à Vittel. Dans le cadre d’un partenariat avec Zeenco et Bambooh, tous deux spécialisés dans le domaine des bornes de recharge pour voitures électriques, un vieil NRA (Noed de Raccordement d’Abonnés) a été revisité pour recharger les voitures.

L’expérimentation durera six mois et la borne est accessible au grand public, 7 jours sur 7 et 24/24h via une application. A titre d’exemple, une charge complète d’une Renault Zoé avec 250 km d’autonomie prendra environ 3 heures et coûtera près de 20€.

Source : Vosges TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox