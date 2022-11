Freebox Delta : Cafeyn se met à jour sur iOS

Une nouvelle version de Cafeyn sur les iPhone et iPad permet désormais de suivre en temps réel l’actualité des terrains dans la rubrique “Sport”.

Après avoir lancé en septembre un nouveau Corner Sport pour compenser le départ de L’Equipe avec notamment les contenus de beIN Sports, le service de presse en ligne Cafeyn a annoncé le 7 novembre le faire évoluer davantage à l’occasion d’une nouvelle mise à jour 5.24 sur iOS.

“Fan de football, rugby ou tennis ? Le corner sport s’étoffe ! Découvrez la sélection des derniers articles parus et suivez en temps réel l’actualité des terrains. Disponible dans votre catégorie Sport”, annoncent les développeurs de l’application.

Cet espace dédié accueille toute l’actualité des sports en donnant accès à l’information sur le football (Ligue 1, Ligue 2, Championnats d’Europe, Ligue des Champions), rugby (Top 14, Equipes de France), NBA, Tennis, Cyclisme, etc. Près de 80 médias sportifs sont ainsi accessibles dont belN Sports, SO FOOT, Figaro Sport, AFP Sport, Midi Olympique, Onze Mondial, Pédale!, Basket USA ou encore Tennis Magazine. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de l’application et site internet ou de se rendre dans l’espace de recherche et sélectionnez la catégorie Sport.

L’offre Freebox Delta comprend un abonnement au service Cafeyn, anciennement LeKiosk, permettant d’accéder à un grand nombre de titres de presse sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile grâce à des applications mobiles disponibles sur l’App Store et le Play Store. Des centaines de titres de presse sont ainsi accessibles gratuitement pour les abonnés Freebox concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox