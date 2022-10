TF1 et M6 craignent que Xavier Niel cherche à les remplacer sur la TNT

Après avoir tenté de racheter M6 deux fois, les acheteurs potentiels pourraient être tentés d’intervenir lors du renouvellement de fréquence des deux chaînes sur la TNT. Si habituellement, le scénario serait peu plausible, les dix-huit derniers mois ont laissé des traces et l’inquiétude est réelle.

Le marché de l’audiovisuel français a été secoué par l’ambition de revendre M6. Le projet de fusion avec TF1 a été défendu pendant près d’un an et demi devant l’Autorité de la concurrence avant d’être abandonné, puis un possible rachat par d’autres acteurs dont Xavier Niel a été envisagé avant que le principal actionnaire de M6 ne décide de laisser tomber le projet. Cependant, une inquiétude commence à poindre chez les dirigeants alors qu’une échéance approche : le renouvellement des fréquences TNT de M6 et de TF1.

En effet, a partir de mai 2023, leurs autorisations d’émettre sur la télévision numérique terrestre prendront fin. Si le chemin peut être assez long d’un point de vue procédurier pour renouveler cette autorisation, avec une consultation publique, une étude d’impact et enfin un appel à candidature pour les deux fréquences qui pourrait être lancé probablement en décembre ou janvier prochain, certains doutes émergent.

Habituellement, les chaînes concernées sont les seules à se porter candidates au renouvellement de leurs fréquences, mais une lutte pour le contrôle de M6 est passée par là. Et si des candidats malheureux au rachat de M6 s’en mêlaient ? En effet, avec les règles actuelles rien n’empêche cette possibilité et l’appel public à candidatures et même fait pour cela. Et du côté de TF1 ou M6, on scrute les actions de Xavier Niel, deux fois candidats au rachat de la Six et fervent opposant au projet de fusion des deux groupes. D’autant plus dans le cadre où ses relations avec le groupe Bouygues sont tendues, la crainte que le fondateur de Free joue les empêcheurs de tourner en rond n’est pas écartée. « Niel a torpillé le projet de fusion entre TF1 et M6, puis il a tenté de racheter M6. S’il veut réaliser le Grand Chelem du fauteur de troubles, il déposera un dossier » explique un acteur des médias au Figaro.

Cependant, rien n’est encore acté sur ce point et racheter M6 et toute son aura ainsi que son audience bien installée serait en somme bien plus simple que de créer une chaîne complètement nouvelle sur la TNT pour la remplacer. Cela demanderait de lourds investissements, même si la fréquence obtenue serait gratuite.

