Comment Orange raccorde un île française à la fibre optique

Une nouvelle opération d’envergure a eu lieu hier pour déployer la fibre optique à l’Ile d’Aix. Orange dévoile les détails de la procédure pour installer un câble sous-marin nécessaire à la connexion très haut débit de 400 logements.

Dans un objectif de couvrir l’intégralité de la France en fibre optique en 2025, même les communes les plus inaccessibles doivent être reliées au réseau. C’était le but de l’opération ayant démarré lundi dernier et qui a abouti hier lancée par Orange.

Cela s’est déroulé sur le littoral de Tourlion au sud-est du Port de la Fumée sur la commune de Fouras, dans le but de se connecter à la Pointe de Coudepont, sur la commune de l’Île d’Aix. Pour relier cette petite commune du sud ouest de la France, il a fallu traverser les flots et poser un câble sous-marin.

“Pour déployer en fibre optique l’île d’Aix, des études s’étalant sur plusieurs années ont été réalisées par les équipes d’Orange en lien avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Direction régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et les Architectes et Bâtiments de France (ABF), pour protéger et préserver ce site classé” explique Orange.

Le tracé du câble sous-marin a été étudié pour limiter les incidences sur l’environnement marin et les activités marines du secteur. Le câble passe ainsi au nord de zones conchylicoles (culture de coquillages).

Une première phase des travaux a eu lieu en avril sur l’île. Près de 3,4 km de conduites enterrées ont été réalisées, une armoire de rue installée et deux chambres de plage construites à Fouras et sur l’ile.

Lundi dernier les équipes techniques d’Orange et d’Orange Marine ont préparé le chantier et déposé les enrochements des deux sites d’atterrissement du câble à Fouras et l’île d’Aix. Il a ensuite fallu poser un câble de 4.8km de long passant sous l’eau pour relier les deux endroits prévus à cet effet. En fin de semaine, les équipes d’Orange et Orange Marine assureront la repose des enrochements et les opérations de branchement techniques sur les stations d’atterrissement des deux câbles.

“La dernière phase des travaux consistera en un raccordement du réseau au nouveau câble sous-marin pour déployer en fibre optique les 400 logements de l’Île d’Aix. Sa mise en service est prévue début 2023, date à laquelle les premiers habitants et entreprises de l’île pourront basculer sur une technologie FttH (Fiber to the Home) pour accéder à de meilleurs débits internet, avec l’opérateur de leur choix.” annonce l’opérateur historique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox