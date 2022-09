Contraints de s’abonner à TNT Sat de Canal+, ils sont privés des chaînes de TF1

Dans le département de la Haute-Marne, des foyers sont victimes depuis une semaine de l’arrêt de la diffusion des chaînes de TF1 par Canal+ sur le satellite.

Pris en otage, ils doivent prendre leur mal en patience. Dans le village de Giey-sur-Aujon dans le département de la Haute-Marne dans le Grand Est, regarder la télévision n’a jamais été simple. Jadis dans l’obligation d’investir dans un relais pour recevoir trois chaînes, avant de vivre le passage compliqué voire impossible à la TNT, cette municipalité située en zone blanche, a dû en 2010 passer une commande groupée pour une cinquantaine de foyers auprès de TNT Sat, opéré par Canal+, pour accéder à la télévision par satellite. Si l’Etat a pris en charge les frais d’installation pour les paraboles, le décodeur des abonnés tombe souvent en panne. Pire encore depuis le 2 septembre dernier, ils ne reçoivent plus les chaînes gratuites de la TNT de TF1 à savoir, la Une, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

La faute à un conflit commercial entre la filiale de Vivendi et de Bouygues. Face à des exigences financières jugées extravagantes dans le cadre du renouvellement de leur contrat de distribution, Canal+ a décidé de stopper la diffusion des flux de son rival et partenaire à la fois sur myCanal et sur le satellite. Cette semaine, le groupe TF1 est passé à l’attaque en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le rétablissement de ses chaînes sur TNT Sat.

Ce service lancé en 2007, permet l’accès aux chaînes de la télévision numérique terrestre par satellite, dessert 7% de la population française, soit 2 millions de foyers, vivant dans des zones blanches. Il s’agit de régions où le seul moyen de recevoir la télévision est d’utiliser une antenne satellite.

La ministère de la Culture, en la personne de Rima Abdul Malak a également demandé à Canal+ de rétablir le signal au moins pour ces abonnés. Elle estimait que «la coupure du signal des chaînes du groupe TF1 sur l’offre TNT Sat prive les personnes qui ne peuvent recevoir la TNT que par satellite de tout accès aux cinq chaînes gratuites du groupe TF1».

Lors de la coupure, TNT Sat s’est excusé auprès de ses abonnés pour « la gêne occasionnée », rapporte Le Journal de la Haute-Marne. Aujour’hui, le maire de Giey déplorer le fait d’avoir été mis « devant le fait accompli » et prévoit d’interpeller le sénateur Bruno Sido et l’Association des maires de Haute-Marne.

Comme le rapporte Les Echos, TF1 estime que « Canal était pleinement autorisé à poursuivre la diffusion des chaînes sur TNT Sat, ce service ne donnant lieu à aucune rémunération au bénéfice de TF1. Ce n’est donc pas un sujet financier ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox