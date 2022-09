Un nouveau smartphone débarque chez Free Mobile avec un cadeau et une offre spéciale

A peine lancé en France, le Honor 70 est désormais disponible dans la boutique en ligne Free Mobile.

Un nouveau téléphone 5G entre dans l’arène avec une paire d’écouteurs offerts et une offre de remboursement. Lancé le vendredi 02 septembre sur le marché Hexagonal, le Honor 70 est désormais disponible à l’achat chez Free Mobile.

Vous pouvez vous procurer le modèle vert avec 256 Go au comptant, moyennant 573€ mais également passer par la solution Free Flex. Pour cela, il faut compter 85€ lors de la première commande puis 16.99€/mois sur 24 mois, avec une option d’achat s’élevant à 80€.

A noter cependant, si vous utilisez cette solution de paiement étalé, vous pouvez bénéficier sur demande d’une offre de remboursement de 84€ en suivant cette procédure. De plus, pour le lancement de son smartphone, une paire d’écouteur Honor Earbuds 3 Pro sont offerts sur demande, simplement en suivant les étapes indiquées sur ce formulaire. Les deux offres sont proposées jusqu’au 29 septembre prochain.

Le Honor 70 est pensé pour la photographie, comme on le devine avec son grand module photo installé à l’arrière. Honor promet un module à la pointe de l’industrie avec un capteur Sony IMX800 de 54 mégapixels et un objectif ultra grand-angle f/2,2 122°. Pour profiter de vos photos, ce modèle propose un écran 6,78 pouces OLED.

Quid des performances ? Le modèle proposait embarque un Qualcomm Snapdragon 778G Plus et 8 Go de RAM avec bien sûr une compatibilité 5G. Côté autonomie, comptez sur une batterie de 4800 mAh.

