Bloquer les pubs sur Android va devenir bien plus difficile

Si vous utilisez des applications VPN pour bloquer les publicités sur votre smartphone, profitez-en, cela ne devrait plus durer.

Google prend des mesures en mettant à jour les conditions générales d’utilisation du Play Store et en interdisant prochainement les applications VPN permettant de bloquer la publicité. Un changement qui doit entrer en vigueur le 1er novembre prochain pour les développeurs d’applications VPN sur Android.

Ces derniers devront ainsi montrer patte blanche et devront utiliser une API fournie directement par Google, nécessaire connecter l’appareil et le service distant. Ce nouvel outil obligatoire n’autorisera pas “la manipulation des annonces susceptible d’affecter la monétisation de l’application“, explique la firme de Mountain View. Les développeurs de ce type d’application devront également indiquer utiliser son API et chiffrer les données entre l’appareil et le point d’arrivée du tunnel VPN.

De même ces applications devront “respecter dans son intégralité le Règlement du programme pour les développeurs, y compris les règles sur la fraude publicitaire, les autorisations et les logiciels malveillants“. Le géant américain explique ces mesures par une volonté de combattre les applications VPN frauduleuses. C’est en effet un réel problème, puisque sous couvert de fournir un VPN, certains suivent simplement les données des utilisateurs en détournant le trafic publicitaire.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox