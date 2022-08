Free Mobile annonce le lancement de deux nouveaux smartphones attendus et armés pour la photo

Les nouveaux Oppo Reno 8 et Reno 8 Lite seront accessibles dès le 1er septembre dans la boutique en ligne de Free Mobile

Présentée aujourd’hui lors d’une keynote, la nouvelle gamme d’Oppo débarquera demain dans la boutique en ligne de Free Mobile. A l’occasion de ce lancement, l’opérateur s’est fendu d’un thread sur Twitter pour mettre en avant les caractéristiques et le look des nouveaux Reno 8 et Reno 8 Lite. “Bonne nouvelle, la qualité des portraits photo est tellement dingue qu’@OPPOEurope te tire le portrait pour ta prochaine photo Linkedin avec le programme Futureproof”, s’amuse le compte de Free.

L’Oppo Reno 8 5G est doté d’une dalle de 6,43 pouces, en Oled et d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque un double capteur 32MP et 50MP (1/1.56) co-conçu avec Sony, de quoi faire des portraits « cinématographiques » et filmer ou photographier sans problème la nuit. Oppo cherche avec ce modèle à se démarquer grâce à son capteur RGBW (Sony IMX709) nouvelle génération, promettant 60% de lumière en plus et une réduction du bruit de 35%. Son design monocoque devrait plaire ainsi que sa charge ultra rapide, moins de 30 mins de charge pour 100% de batterie (4500 mAh). Son prix est de 599,90€.

Ces 2 beautés seront à retrouver dès demain sur https://t.co/qnfcyRoiBk 🚀 pic.twitter.com/9IWGMKcClu — Free (@free) August 31, 2022

Le Oppo Reno 8 Lite est équipé d’un processeur moins puissant, son taux de rafraichissement tombe à 60 Hz. Il faudra compter sur un capteur principal moins impressionnant de 64 mégapixels, puis deux capteurs de 2 mégapixels très secondaires. Le mode portrait pro devrait est un vrai plus. La batterie se charge à 50% en 30 mins, pour une autonomie annoncé de 48 heures. Son prix est de 440,90€.

