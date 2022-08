Les astuces Free en vidéo : supprimez le hors forfait data sur le forfait 2€ de Free

Univers Freebox vous propose régulièrement cet été de redécouvrir des tutoriels et des astuces en vidéo pour savoir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile

Aujourd’hui nous nous intéressons , à une fonctionnalité importante puisqu’elle peut vous éviter de voir la facture de votre forfait 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox) exploser.

En effet, Free donne la possibilité de bloquer le hors forfait data sur son forfait d’entrée de gamme. Ce dernier n’intègre que 50 Mo et ceux-ci peuvent être vite dépassés si on n’y prend pas garde. On vous explique tout en vidéo :

