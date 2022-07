Orange fusionne ses activités avec l’opérateur Masmovil en Espagne

Les négociations avaient démarrées le 8 mars 2022. Le 23 juillet, Orange et Masmovil ont annoncé avoir signé un accord ferme. Ce dernier prend en compte le regroupement de leurs activités en Espagne.

Ce regroupement va prendre la forme d’une co-entreprise à 50-50 co-contrôlée par Orange et Masmovil. Chaque partie aura des droits de gouvernances égaux. Ces droits comprennent par exemple, le déclenchement d’une introduction en bourse (IPO) après une période prédéfinie et sous certaines conditions, et prévoit dans un tel scénario, une option d’achat pour Orange lui permettant de prendre le contrôle de l’entité combinée au prix de l’IPO.

Hormis une possible introduction en bourse, ce rapprochement annonce la naissance d’un acteur durable doté de la capacité financière et de l’envergure nécessaire pour continuer d’investir et de contribuer au développement de la concurrence par les infrastructures en Espagne au profit des consommateurs et des entreprises.

Cette transaction est basée sur une valeur d’entreprise de 18,6 milliards d’euros, dont 7,8 milliards d’euros pour Orange Espagne et 10,9 milliards d’euros pour Masmovil. La vérification diligente en cours depuis mars confirme les synergies potentielles supérieures à 450 millions d’euros par an atteignable à partir de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction.

A noter que cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de concurrence et des autorités administratives compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2023 au plus tard. Pendant ce temps les deux sociétés continueront à opérer de manière indépendante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox