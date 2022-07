Les internautes se lâchent sur les réseaux : un sublime poème de rupture d’un abonné Free, Orange vous demande de mettre votre smartphone “tout nu”

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Free c’est fini, et dire que c’était un amour d’opérateur, Free c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Avec un ciel si free qu'un canal s'est pendu

Avec un ciel si free qu'il faut lui pardonner

Avec sa freebox qui vient s'écarteler

Avec son mobile écoutez-le craquer

Cet abonnement qui est le mien

Avec free assistance quand elle dévient muette

Écouter partir cet abonné déçu #FREE — Mobylette Bleue (@MobyletteB) July 13, 2022

Des données libre d’accès au trafic source de Free, vraiment ?

Twitter, tu cherches un outil te permettant de visualiser de façon dynamique & croisée les grands inducteurs de trafic sur ton réseau ?

Ne cherche plus, @Free_1337 qui en avait marre de se coltiner les questionnaires lunaires @ARCEP a copylefté qu'il te faut ⬇️ https://t.co/4Po8Tjc1Qx — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) July 13, 2022

Orange les bons tuyaux pour éviter la surchauffe de vos chers smartphone pendant un été caniculaire… même si cela coule de source… « Ne pas laisser griller son téléphone au soleil », « on déconnecte le wiFi, le bluetooth », « on ferme les applications », « on met son mobile tout nu », sans coque, et surtout ne pas le mettre au réfrigérateur.

🌞📱 Mon téléphone a eu chaud !

Comment éviter les surchauffes en période de canicule ? On vous donne quelques conseils 👇https://t.co/kRmRPJIDjx — Orange France (@Orange_France) July 15, 2022

On dit merci qui ? Pendant ce temps au Canada, il faut débourser 300€ pour plus de 50 Go en 4G… Xavier Niel à la rescousse ? L’année dernière le fondateur de Free a investit dans Oxio, un fournisseur d’internet québécois via son business angel, Kima Ventures.

On remerciera jamais assez Xavier Niel en France https://t.co/zIH9DALYUE — pVnVme Vie (@314_yg) July 15, 2022

La mésaventure d’un abonné Red by SFR qui est passé de la joie à la colère en l’espace de 3 minutes. La Suisses est pourtant incluse dans les forfaits de l’opérateur.