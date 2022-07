Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Oqee c’est dans la poche, la mini 4K fait enfin prime, Free Mobile pousse l’illimité plus loin

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ca s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

13 juillet 2021 : Oqee débarque pour la première fois en mobilité sur iOS et sur l’Apple TV

Une nouvelle expérience TV directement dans votre smartphone. Pour la première fois le 13 juillet 2021, les abonnés Freebox Pop et Delta ont pu profiter de l’interface maison du Player Pop et de Freebox TV depuis leur iPhone, iPad et l’Apple TV. En effet, l’application Oqee a fait son apparition ce jour là sur l’App Store, Le google Play Store a suivi ensuite. Récemment, soit un an plus tard, la disponibilité d’Oqee a bien évolué puisque désormais tous les abonnés Freebox (Révolution, mini 4K, HD, Crystal et One), peuvent en profiter sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées.

16 juillet 2020 : Prime Video sur la mini 4K, c’est fait

Un mois riche en nouveautés. Après avoir lancé la Freebox Pop début juillet 2020, Free a annoncé par la suite la disponibilité du service Amazon Prime dans l’offre Freebox Mini 4K, permettant à ses abonnés de profiter de milliers de films et séries avec Prime Video, de Prime Music et de la livraison rapide.

Aujourd’hui, Amazon Prime est inclus dans l’offre Delta et offert six mois aux abonnés Freebox Révolution. Pour les autres le tarif s’élève à 5,99€/mois avec les 30 premiers jours offerts.

17 juillet 2014 : Textotez sans limites depuis l’Europe avec Free Mobile

Voyage, voyage, plus loin… que les frontières françaises ! En effet, depuis le 17 juillet 2014, le forfait à 19.99€ propose les SMS illimités émis depuis la Zone Europe et les DOM. De quoi enrichir encore le forfait phare de Free. Voici ce que proposait le forfait à l’époque, qui a depuis bien évolué, mais reste encore très attractif.

18 juillet 2018 : le premier million d’abonnés d’Iliad Italia

La Rivoluzione a bien pris de l’autre côté des Alpes ! Après un lancement fin mai 2018, l’opérateur Iliad Italia atteint le pallier symbolique du million d’abonnés en 50 jours seulement. Pour célébrer cela, l’opérateur avait alors décidé d’étendre son offre commerciale au prix de 5.99€/mois pour les 200 000 abonnés qui suivraient cette annonce. Iliad a depuis multiplié par 9 son nombre d’abonnés, en à peine 4 ans.

19 juillet 2005 : du neuf sur la TNT

Souvenez vous d’une époque ancienne, où la TNT n’était pas encore déployée partout… C’était bien le cas le 19 juillet 2005, date à laquelle le CSA annonce avoir délivré les autorisations pour la diffusion de huit nouvelles chaînes.

Ainsi furent autorisées à émettre quatre chaînes gratuites : BFM TV, Jeunesse TV, Europe 2 TV et I-Télé et quatre chaînes payantes : Canal J, Canal+ Cinéma/Sport et Planète. Pour les chaînes gratuites, la diffusion pouvait commencer dès le 1er septembre 2005, tandis que pour les chaînes payantes, un délai de 6 mois leur était accordé pour démarrer.