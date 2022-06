Débits sur Netflix : Bouygues Telecom progresse et prend la tête avec SFR

Comme tous les mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les FAI. Après plusieurs une légère baisse générale constatée en avril, les débits remontent chez certains opérateurs en mai.

Remodelé début 2021, le bilan ISP de Netflix permet de comparer les performances du service de SVOD chez chaque opérateur aux heures de grandes écoutes. Il ne s’agit pas d’une mesure de performances générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Le mastodonte de la SVOD vient de mettre à jour le classement français. Premier enseignement, les opérateurs ont progressé ou stagné après avoir tous accusé une perte de 0,2 Mbits/s durant le mois d’avril.

Avec un débit de 3,4 Mbits/s, SFR THD reste leader, mais l’opérateur au carré rouge habitué à truster la plus haute place du podium, doit cette fois-ci la partager avec Bouygues Telecom en progression de 0,2 Mbits/s sur la période. Ex-aequo depuis de nombreux mois, Free et Orange (ADSL et Fibre) se voit rattraper par l’éternel dernier SFR ADSL avec un débit de 3,2 Mbits/s. Les écarts restent une nouvelle fois serrés entre les quatre acteurs.

La moyenne française des débits s’élève ainsi à 3,2 Mbits/s tout comme en Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, Grèce, Guatemala, Indonésie, Koweït, Mexique, Pérou, Pologne, Trinité-et-Tobago, Turquie, et Uruguay. Les meilleures performances globales (3,6 Mbits/s) sont enregistrées à Hong Kong et Singapour. De nombreux pays bénéficient d’un débit moyen de 3,4 Mbits/s comme l’Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Hongrie, Inde, Irlande, Suisse. Et bien plus encore.