Abonnés Free Mobile et Freebox : l’assistance a besoin de votre avis pour s’améliorer

Qu’aimeriez-vous comme nouvelles évolutions sur le site de l’assistance Free ? L’opérateur sollicite ses abonnés à travers un nouveau questionnaire.

En juin 2021, Free a lancé un nouveau site d’assistance en revoyant entièrement l’interface et la présentation. Plus sobre et plus claire, celui-ci met en avant les différentes offres Freebox et Free Mobile tout en proposant un classement par grandes thématiques sur les problèmes que les freenautes peuvent rencontrer. Une catégorie “comptes services”, assiste les abonnés dans la gestion de leur abonnement, de la TV et de la téléphonie. Vous pouvez choisir une de ces rubriques, ou effectuer directement une recherche via le champs idoine.

Dans une optique d’évolution perpétuelle, l’assistance Free propose actuellement un questionnaire sur son site. Pour y accéder, il suffit d’entrer dans un article d’aide et cliquer sur l’encart “Votre avis est précieux” à droite de l’écran.

Parmi les questions posées, vos habitudes de recherche, la facilité à trouver les informations recherchées, les types de contenus favoris proposés mais surtout ce que vous souhaiteriez changer prioritairement. L’opérateur propose également de participer à des ateliers en présentiel ou en visio afin de donner votre avis sur différentes thématiques.