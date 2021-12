Google : les jeux mobiles Android prochainement disponibles sur Windows

Après un accord signé avec Amazon il y a quelque mois, Microsoft annonce aujourd’hui un partenariat avec Google.

Google veut aussi sa part du gâteau. Déjà disponible sur les appareils Android et Chromebook, le service Google Play Games va prochainement débarquer sur Windows, comme l’a annoncé Greg Hertel, directeur de Google. Cette intégration au système d’exploitation de Microsoft va permettre de commencer à jouer à un jeu depuis votre smartphone et de continuer votre partie en basculant sur une tablette ou un PC à partir de 2022, comme l’a annoncé Greg Hertel.

Concernant le fonctionnement, Google a donné peu de précisions. On sait que le service se présentera sous forme d’applications natives fonctionnant sur Windows 10 et Windows 11. Une information connue depuis l’apparition, lors du procès entre Apple et Epic Games, d’un document datant d’octobre 2020 en faisant mention. Cependant, aucune précision sur la façon d’émuler les jeux. Machine virtuelle ? Compatibilité avec Windows ? Cloud Computing ? L’avenir en dira plus prochainement sur les plans de Google.

Source : Frandroid