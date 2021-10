Le répéteur Wi-Fi Freebox se met à jour et corrige un problème gênant

Le répéteur Wi-Fi de Free bénéficie d’une petite mise à jour et se stabilise.

En plus d’une nouvelle version logicielle pour le Server des Freebox, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version 1.7.2 du firmware de ses répéteurs. Les développeurs annoncent ainsi avoir corrigé un problème empêchant ses appareils de se connecter pleinement aux Freebox (animation de box détectée puis led rouge). A celà s’ajoutent plusieurs améliorations globales de la stabilité que Free ne détaille pas. Pour résoudre le problème indiqué et bénéficier de cette nouvelle mise à jour, il suffit de redémarrer son appareil.

Pour rappel, un répéteur Wi-Fi est inclus à la demande pour les abonnés Freebox Pop et Delta et proposé en option pour 20€ aux abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Il est également possible de commander plusieurs appareils supplémentaires si la surface de votre logement le nécessite.

Comment savoir si mon répéteur Wi-Fi Pop a été mis à jour ?

Rendez-vous tout d’abord dans l’application Freebox Connect, disponible sur iOS et sur Android. Sur la page d’accueil, vous devriez voir apparaître votre répéteur en tant qu’équipement de votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans la liste des équipements et cliquez sur votre répéteur.

Vous entrez alors dans une page dédiée aux informations relatives à votre appareil. Allez dans “Autres informations” directement. Dans notre cas, la mise à jour 1.6.8 est bel et bien installée.