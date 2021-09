Un phishing pas très alléchant pour tenter d’attraper les abonnés Free

Encore une campagne de phishing ciblant les abonnés Free. Peu de chances toutefois qu’elle rencontre un franc succès. Il faut dire que l’auteur n’y a pas mis du sien non plus.

“Aujourd’hui c’est votre jour de chance!” vous êtes l’un des 10 clients chanceux sélectionnés au hasard qui vont recevoir GRATUITEMENT une récompense de nos partenaires”, annonce un e-mail reçu par un internaute. Le destinataire de la missive a été sélectionné grâce à son adresse IP et n’a qu’à répondre à un sondage pour recevoir son lot, à savoir un smartphone. Il s’agit de remercier les fidèles abonnés Free.

D’une, ce type d’arnaque n’est pas totalement nouveau. Deuxièmement, le logo Free n’ayant rien à avoir avec celui de l’opérateur, la présentation pas très soignée, la rédaction un peu bancale et l’adresse postale devraient logiquement mettre la puce à l’oreille. Enfin, l’escroc aurait aussi être plus aguicheur en promettent des smartphones Samsung et Apple un peu plus récents, plutôt que des modèles iPhone 8 et Galaxy S8 avec quelques années au compteur. Bref, peu de chances de tomber dans le panneau, a priori.

Les bons réflexes face au phishing

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.