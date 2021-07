WhatsApp améliore son service d’appels vidéo

Les appels vidéos sur WhatsApp s’apparentaient à un simple appel téléphonique. Cela va changer.

Les applications de messagerie sont énormément utilisées et d’autant plus depuis le début de la pandémie. Certaines se sont adaptées et ont ajoutées de nouvelles fonctionnalités. Dans ce contexte, la messagerie instantanée appartenant à Facebook propose enfin la possibilité de rejoindre un appel vidéo déjà commencé.

Par exemple, si l’un de vos contacts vous appelle via WhatsApp pour faire un appel vidéo de groupe, il vous est désormais possible via un bouton vert vous de rejoindre la conversation ultérieurement si vous avez loupé l’appel. Une fonctionnalité bien pratique. Celle-ci restera accessible tant qu’une personne est encore connectée. Facebook précise que le chiffrement de bout en bout reste de mise.

Cette mise à jour est en cours de déploiement sur les appareils.

Source : Facebook