Choc des smartphones proposés par Free Mobile : deux modèles à 169 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s et Oppo A53s, tous les deux proposés à 169 euros.

L’écran : Oppo

Dalle IPS, diagonale de 6,5 pouces et définition HD+ dans les deux fiches techniques, mais taux de rafraîchissement 90 Hz apportant plus de fluidité et poinçon pour le capteur photo avant dans le cas du Oppo A53s qui s’annonce ainsi plus intéressant.

Notre classement :

Oppo A53s (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo

Plate-forme plus récente et mémoire vive plus importante pour l’Oppo A53s qui remporte ainsi cette manche. Aucune des plates-formes Qualcomm retenues ne propose la 5G en revanche. Ces smartphones se limitent ainsi à la 4G pour la partie réseau mobile.

Notre classement :

Oppo A53s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Oppo

De manière générale, les deux smartphones jouent dans la même cour pour la partie photo. L’Oppo gagne cette manche avec son poinçon plutôt que l’encoche et avec une meilleure définition pour les selfies. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à des étincelles en photo, surtout lorsque la luminosité viendra à manquer.

Notre classement :

Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

Les deux smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh, ce qui annonce une autonomie confortable. L’Oppo en offre un tout petit peu plus au niveau de la puissance de charge, mais pas de quoi creuser un fossé non plus.

Notre classement :

Oppo A53s (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox :

Avec quatre manches sur quatre, l’Oppo A53s remporte ce duel. Il propose un écran plus fluide, une partie photo avant plus intéressante, une charge légèrement plus rapide et un chipset plus récent. À cela s’ajoute le double haut-parleur stéréo absent chez le rival et toujours bienvenu en multimédia. Sans oublier le stockage de 128 Go pour l’Oppo, quand le Samsung se contente de 32 Go.