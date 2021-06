Free recherche un assistant technicien télécom en alternance à Bordeaux en Gironde

LE POSTE

Rattaché à la cellule Production de l’Unité de Production Régional (UPR), vous serez amené(e) à accompagner chaque jour sur le terrain nos Technicien(ne)s internes afin de répondre aux besoins de l’abonné sur votre secteur défini.

A ce titre, vous participerez aux missions suivantes :

Effectuer les travaux de raccordement et tirage de câbles abonnés dans différents milieux (souterrain, immeuble, aérien) ;

Poser des prises optiques chez l’abonné ;

Effectuer les interventions SAV visant à restaurer ou à assurer la bonne marche des services au domicile des abonnés ;

Effectuer les tests de bon fonctionnement sur nos équipements ;

Assurer un retour technique auprès de votre hiérarchie sur les différentes interventions réalisées.

Cette liste de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Ce que nous pouvons vous apporter :