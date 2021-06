Un poste de chargé de projets travaux boutique est à pourvoir chez Free à Paris

LE POSTE

Au sein de l’équipe Développement Immobilier, Travaux et Maintenance, vous travaillez au quotidien avec le Directeur du pôle et évoluez au sein d’une équipe dynamique.

Vous gérez un portefeuille de projets de rénovation et de nouvelles ouvertures, que vous suivrez jusqu’à ouverture.

Vous gérez le Pilotage de travaux et projets de maintenance :

– Évolution et mise en œuvre du concept Free Center

– Appels d’offres et bordereaux de prix.

– Gestion des dossiers administratifs, APS/APD et du planning travaux en pont avec notre MOE

– Relation et pilotage avec le MOE et l’ensemble des entreprises

– Suivi de chantiers

– Tenue des outils de reporting, d’avancement de projets et de contrôle des coûts

– Suivi et contrôle jusqu’à l’ouverture commerciale

– Mise en place et installation à l’ouverture