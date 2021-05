Insolite : Siri en a marre des blagues et réclame une compensation à Apple

Depuis le lancement de l’assistant vocal d’Apple en 2011, une américaine de 29 ans essuie les moqueries de toutes parts. La coupe est pleine et Siri demande dorénavant un MacBook pour son anniversaire.

Dis Siri, qu’est ce que tu penses de Siri ? Apparemment, pas que du bien, si l’on en croit la lettre envoyée par Siri Hafso à Tim Cook, PDG d’Apple.

Hi @Apple! I wrote a letter to your CEO. Can you spare a computer in return for years and YEARS of Siri jokes? #heysiri pic.twitter.com/NVuvszF2Kv

— Siri Hafso (@sirihaf) May 22, 2021