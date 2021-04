Free recherche un assistant technicien fibre optique en alternance à Rouen en Seine-Maritime

Free recherche un(e) assistant(e) technicien(-ne) fibre optique en alternance H/F à Rouen. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) à la cellule Production de l’Etude, exploitation et Maintenance (XMI), vous serez amené(e) à réaliser et contrôler le déploiement effectif, conforme aux règles édictées d’un réseau de Télécommunications en veillant à respecter les étapes définies et le planning prévisionnel arrêté .

Suivi de Chantier Télécommunications :

Contrôler les moyens mis en oeuvre par les intervenants (cadre de travail, matériel adéquat, …)

Contrôler le respect des règles relatives aux déploiements et à l’occupation de réseaux tiers (D1, D2)

Contrôler le respect des normes de sécurité

Contrôler l’effectif terrain (écart entre le prévisionnel et le mis à disposition)

Réaliser un inventaire périodique du matériel mis à disposition (cohérence entre les quantités déployées et le résiduel en stock d’une part, et le matériel mis à disposition d’autre part)

Aspects Informations Projet

Prise en compte des prévisionnels d’activités et les reportings quotidiens des prestataires

Gestion et vérification des aléas avec les interlocuteurs adéquats

Transmission d’informations aux équipes terrain

Remontés diligente des aléas et des incohérences terrain (N+1, BE, …)

Cette liste de missions est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de vos compétences et de votre motivation.

Ce que nous pouvons vous apporter :

Une méthode de travail agile ;

Un environnement dynamique ;

Des valeurs fortes : Autonomie – Efficacité – Flexibilité – Audace ;

; Des collaborateurs prêts à partager, transmettre et vous former.

PROFIL RECHERCHÉ

En formation Télécommunication Fibre / Télécom, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse, votre organisation, votre flexibilité et votre autonomie. Vous êtes par ailleurs volontaire, curieux(se) et attentif(ve) aux détails.

Vous maîtriser les outils/applications suivantes :

Pack Office (Word, Excel, Outlook, etc.)

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Nos équipes RH prendront contact rapidement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Entretenir du matériel multimédia

Intervenir sur des réseaux

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

Assister un utilisateur à distance

Actualiser et faire évoluer les équipements de télécommunication ou de courants faibles

Conseiller une clientèle ou un public

CONDITIONS PRATIQUES

Apprentissage – 12 Mois

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1%logement

CSE

Postulez ici.