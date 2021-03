Un poste d’ingénieur performance radio est à pourvoir chez Free à Paris

Free recherche un(e) ingénieur(e) performance radio H/F à Paris 8e. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du service Ingénierie Radio de Free Mobile basé à Paris, vous intégrerez le pôle Performance composé d’ingénieurs Performance Radio et votre rôle sera de maintenir la qualité de service du réseau mobile 2G/3G/4G et 5G.

Vos missions :

Partie Analyse :

Vous identifiez les dégradations « brusques » de qualité de service (congestion Radio, incident CN…) heure par heure et jour par jour, recherchez son origine et déclenchez les actions appropriées

Vous veillez à la cohérence de la transmission du point de vue capacité, qualité, routage, paramétrage Radio des sites en fonction de leurs environnements ainsi que des bases d’ingénierie

Vous lancez les actions de correction et d’upgrade FH/FTTH auprès des entités en charge de la transmission

Vous traitez les dysfonctionnements remontés par les abonnés

Vous assurez la surveillance de l’état d’émission des BTS/Cell

Vous relancez les actions de remise en service des BTS/Cell en défaut

Partie Reporting :

Vous dépistez les dérives lentes ou brutales du réseau en termes de perte trafic, de QoS et de mobilité

Vous quantifiez l’apport de l’augmentation de la disponibilité du réseau en termes de trafic On-Net

Vous identifiez les incidents majeurs de la semaine

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Vous êtes responsabilisé(e) : vous serez en charge de maximiser la disponibilité du réseau 3G/4G/5G

Vous assurez des reportings hebdomadaires

Vous participez à l’élaboration des outils de suivi et d’investigation de la qualité du réseau de Free Mobile

Vous êtes le garant de la performance d’un réseau mobile

Vous avez la possibilité d’apporter des éléments nouveaux

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes le (la) candidat(e) idéal(e) si :

Vous avez une expérience confirmée (4 ans et plus) en analyse performance réseaux 2G, 3G, 4G, 5G et avez évolué dans un environnement télécom

Vous maîtrisez l’environnement NetAct (Nokia) et PRS (Huawei). Vous possédez des connaissances des outils de simulation radio (Atoll)

Vous êtes, autonome, réactif(ve) et savez travailler en équipe

Vous êtes passionné(e) et curieux(se), vous vous remettez souvent en question et vous n’hésitez pas à remettre en question les choses déjà établies.

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous recherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant le droit à l’erreur.

Vous appréciez les environnements de travail dans lesquels vous pouvez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Vous souhaitez travailler chez l’opérateur qui a eu la croissance la plus rapide en France.

Vous souhaitez travailler dans le cœur de Paris (excellent emplacement du siège entre Miromesnil et Madeleine et à 10min de Saint-Lazare à pied).

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Performance réseau

5G

4G

NetAct (Nokia)

Atoll

PRS (Huawei)

Autonomie

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +5

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte restaurant SWILE (9,5 €/jour travaillé, pris en charge à 50% par l’employeur)

Mutuelle

Intéressement/Participation

1% logement

Offre collaborateur Freebox

Postulez ici.