Incident en cours sur une partie du réseau Free : près de 160 DSLAM sont injoignables

Le réseau Free rencontre des perturbations.

Selon Free-reseau.fr, ce sont près de 160 DSLAM qui sont injoignables, dont une bonne partie dans les régions Normandie, Hauts-de-France et Occitanie.

Les abonnés concernés n’ont plus de connexion et n’ont donc plus accès aux différents services de la Freebox, restant souvent bloqués à l’étape 6. Ces incidents peuvent aussi impacter les services mobiles sur ces mêmes zones.

Il n’y a pas d’information concernant la cause de ces incidents ni le délai de rétablissement des services, mais ce problème très impactant est généralement résolu assez rapidement. Nous vous tiendrons informés dans cet article de l’évolution du problème.

Ci-dessous, la lite des DSLAM concernés :

1 DSLAM injoignable depuis 1 jour, 4 heures et 57 minutes :

alb80-3

1 DSLAM injoignable depuis 1 jour, 4 heures et 42 minutes :

dou45-5

1 DSLAM injoignable depuis 1 jour, 4 heures et 12 minutes :

poa78-6

1 DSLAM injoignable depuis 1 jour, 3 heures et 27 minutes :

crv60-3

1 DSLAM injoignable depuis 1 jour et 57 minutes :

aut75-11

1 DSLAM injoignable depuis 14 heures et 42 minutes :

bro29-3

1 DSLAM injoignable depuis 6 heures et 12 minutes :

sor38-1

2 DSLAMs injoignables depuis 5 heures et 57 minutes :

vit13-5 vit13-6

1 DSLAM injoignable depuis 4 heures et 12 minutes :

car06-10

1 DSLAM injoignable depuis 3 heures et 12 minutes :

bre70-3

72 DSLAMs injoignables depuis 2 heures et 12 minutes :

leu11-1 ple11-1 6tv66-1 6tv66-2 7at66-2 7ay66-1 7az66-1 7bh66-1 7bk66-2 7dv66-1 7dw66-1 7dw66-3 7dx66-1 7dy66-2 7dz66-1 amb66-2 ara66-3 ara66-4 arg66-3 arg66-4 bah66-2 ban66-1 bar66-1 bch66-3 bch66-5 bg266-2 bg266-3 bl666-1 bom66-2 bom66-3 bou66-2 brs66-1 bxe66-1 bxs66-1 c7x66-3 can66-1 can66-3 cby66-4 cby66-5 crt66-3 crt66-4 cyp66-1 ddr66-1 eln66-2 eln66-3 fel66-1 gdf66-2 iap66-2 jof66-4 jof66-5 jof66-6 jpl66-2 ken66-3 llt66-3 lsq66-1 mil66-2 mre66-1 mre66-2 mtu66-2 my266-1 ota66-1 pvs66-2 py466-2 pzr66-1 sl366-3 slr66-2 snz66-1 sor66-1 tax66-1 vil66-1 vsq66-1 yda66-1

1 DSLAM injoignable depuis 1 heure et 12 minutes :

ers67-3

72 DSLAMs injoignables depuis 42 minutes :

6bq76-2 6bv76-1 6py76-1 6tg76-1 arq76-1 aum76-1 bdu76-1 beb76-1 bev76-1 bng76-1 cnb76-1 cne76-1 cri76-2 csm76-1 die76-4 die76-5 die76-6 env76-1 epr76-1 euh76-2 euh76-3 fec76-1 fec76-2 fec76-4 god76-3 jdb76-1 lgv76-1 log76-1 mlg76-1 ndn76-1 nee76-1 nld76-1 nts76-1 off76-1 our76-1 sas76-2 sna76-1 squ76-2 thv76-1 tsa76-1 uvl76-1 vgv76-1 vlr76-1 vnt76-1 ypo76-1 abb80-2 abb80-4 acv80-1 aul80-2 b2m80-1 bh580-1 bsb80-1 cay80-1 cry80-1 dva80-1 ebf80-1 feq80-1 gam80-1 lec80-1 m4p80-1 mat80-1 mh380-1 mnr80-1 nbs80-2 neh80-1 nou80-1 p1h80-1 pga80-1 pir80-2 qum80-1 syf80-1 vim80-1

2 DSLAMs injoignables depuis 12 minutes :

fou52-1 nys52-1