Free recherche un conseiller commercial Free Center en apprentissage à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine

Free recherche un(e) conseiller(e) commercial(e) Free Center en apprentissage H/F à Villeneuve-la-Garenne. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

FREE DISTRIBUTION, acteur incontournable du réseau des boutiques de Free, en partenariat avec STUDI leader français de l’enseignement en ligne, recrute des conseillers de vente (H/F) en alternance, avec CDI à la clé, pour préparer le Titre de vendeur conseil en magasin.

Tu souhaites te former dans le domaine des télécommunications, tu es fasciné par la téléphonie, le multimédia…

D’un naturel dynamique et rigoureux, tu as le sens de la communication et le goût du challenge. Ce poste est fait pour toi !

Intégré(e) à l’équipe du Free Center de Villeneuve-la-Garenne, tes missions seront les suivantes :

Offrir à nos visiteurs un accueil professionnel et de grande qualité,

Être à l’écoute des visiteurs afin de comprendre leur demande,

Savoir qualifier la demande ou le besoin des abonnés et prospects pour les orienter,

Proposer une solution adaptée,

Assister et conseiller les abonnés mobile et/ou box et les prospects sur les actes rapides aux bornes (souscription, changement carte sim, paiement de factures…),

S’inscrire dans une démarche de satisfaction des abonnés quel que soit leur motif de visite.

Participer aux actions de marketing.

Participer à la vie du FREE Center et notamment à la bonne tenue du magasin et des locaux.

Ton principal atout pour le poste : Le savoir-être !

PROFIL RECHERCHÉ

Profil recherché

Tu es éligible au contrat d’apprentissage (âgés de 18 à 29 ans révolus sauf cas particuliers).

Tu as le sens du commerce, ton orientation client, ta rigueur et ta capacité à travailler en équipe seront tes meilleurs atouts pour t’épanouir et réussir.

Tu es enjoué(e) et enthousiaste, à la fois calme, curieux(se) et pédagogue.

Reconnu(e) pour tes qualités relationnelles, d’écoute et d’expression orale, tu sais prendre de la hauteur dans des situations délicates et apprécie véritablement le travail en équipe.

Cette opportunité est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Informations pratiques

Démarrage : tout au long de l’année.

Prise de poste : A partir de janvier 2021

A partir de janvier 2021 Lieu de travail : Toute la France – regarder le détail de nos offres sur free.softy.pro.

Lieu de formation : 100 % en ligne avec STUDI – ordinateur portable mis à disposition durant la durée de la formation.

Validation : Titre professionnel vendeur conseil en magasin de niveau IV reconnu par le Ministère de l’Emploi et les branches professionnelles.

Titre professionnel vendeur conseil en magasin

Suis en ligne le Pré-Graduate Vendeur conseil en magasin (VCM) avec STUDI, et obtient le titre professionnel vendeur conseil en magasin. Ce dernier atteste que tu maîtrises les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées liées à la vente et au conseil en magasin. Il te permettra un accès à l’emploi ou fera évoluer ta carrière dans ce secteur. Quel que soit ton diplôme ou ton secteur d’activité actuel le Pré-Graduate Vendeur conseil en magasin et ton expérience chez Free feront de toi un futur expert en vente dans le secteur des télécoms.

Type de contrat : Contrat d’apprentissage de 12 mois – formation 100% en ligne

Rémunération : sur la base des dispositions légales (jusqu’à 100 % du SMIC pour les + de 26 ans)

Niveau d’expérience dans la vente requis

Débutant accepté

Niveau d’étude minimum requis

Dès le niveau CAP / BEP ou avoir une expérience d’un an dans la vente

Permis non obligatoire

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vendre des produits ou services

Mener une action commerciale

écoute

qualités relationnelles

relationnel client

enthousiaste

CONDITIONS PRATIQUES

Apprentissage – 12 Mois

Temps plein

Samedi

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Remboursement des frais de transport

CE

Mutuelle

Carte ticket restaurant

Primes d’intéressement et de participation

Postulez ici.