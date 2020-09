Un poste de rédacteur chargé de communication est à pourvoir chez Free à Paris

Free recherche un(e) rédacteur(-trice) chargé(e) de communication H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Vos missions

Au sein de l’équipe Communication, vous aidez à la mise en oeuvre et à la réalisation des divers supports et outils. La rédaction est votre compétence principale et vous rédigez ou réécrivez les supports avant de piloter leur réalisation en vous appuyant sur nos ressources internes ou externes. Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication, vos principales missions seront :

Communication interne

• Supports et outils : vous assurez ou pilotez la création des différents outils de communication, en lien avec les RH ou la Direction Générale, de la rédaction/réécriture à la diffusion (emailings, affiches, plaquettes, vidéos, intranet, etc)

• Newsletter interne digitale : aide à la production des contenus et pilotage de la réalisation

Communication digitale

• Animation éditoriale du nouveau site web iliad : pilotage éditorial, rédaction/réécriture et mise en ligne des articles

• Animation des réseaux sociaux du Groupe iliad (Twitter, LinkedIn, Viméo, Instagram) : pilotage éditorial, conception et rédaction des posts, partage et mise en ligne

• Aide au pilotage et à la mise en oeuvre des dispositifs de Leader et Employee Advocacy sur les réseaux sociaux

Communication corporate et institutionnelle

• Supports et outils : vous assurez ou pilotez la création des différents outils de communication, en lien avec les RH ou la Direction Générale, de la rédaction/réécriture à la diffusion (plaquettes, vidéos, présentations PPT institutionnelles, cartes de voeux, rapports RSE ou d’activité, etc)

Evénementiel

• Aide à l’organisation des divers événements internes et externes

Relations Presse

• Aide à la mise en ligne et à la diffusion des communiqués de presse Groupe

PROFIL RECHERCHÉ

Profil recherché

Amoureux/se des mots, vous êtes d’abord et avant tout une fine plume, capable de s’exercer sur tout type de supports. Autour de cette compétence-clé vous avez développé au cours de votre parcours professionnel une bonne connaissance des métiers de la communication, notamment digitale. Vous maîtrisez parfaitement les usages du web. Vous êtes par ailleurs un chef de projet rigoureux. Passionné(e) d’entreprenariat et de numérique, vous appréciez la marque Free pour son ADN de trublion des Télécoms.

Expérience

Expérience de 3 à 5 ans dans la communication institutionnelle requise

Qualités Personnelles

• Dynamisme, réactivité, capacité d’adaptation

• Goût du travail en équipe

• Rigueur et organisation

• Esprit d’analyse et de synthèse

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Excellentes capacités rédactionnelles

Maîtrise des divers processus de production des outils de communication print, web et vidéo

Parfaite connaissance du web et de ses usages (maîtrise de WordPress)

Parfaite connaissance des réseaux sociaux et de leurs usages (Twitter, LinkedIn, Instagram)

Capacité à briefer et piloter des prestataires externes (agence, freelance…)

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux :

Titre restaurant : 9,50/titres dont 50% pris en charge par l’employeur

Participation & Intéressement

Mutuelle avec une cotisation unique pour la famille

Postulez ici.