Fibre optique : le casse-tête des entreprises pour une couverture à 100%, le secteur appelle à réagir

Alors que la fermeture du réseau cuire approche et que le 100% fibre est un objectif de plus en plus important à tenir, les entreprises ne sont pas assez informées et hésitent à passer à la fibre. Une source d’inquiétude pour le secteur.

Si trois entreprises sur quatre sont reliées à la fibre, la progression est très lente en atteignant seulement 12% sur l’année, alors qu’un passage à 100% est ardemment souhaité. Dans leur nouveau baromètre annuel “Fibre et usages numériques en entreprise”, la fédération Infranum et l’opérateur Covage font part de leurs inquiétudes à l’aune du plan de fermeture du cuivre.

En effet, les premières fermetures commenceront le 31 janvier prochain avec 162 communes, puis 829 supplémentaires en 2026 et 2145 en 2027… Après plusieurs phases d’extinction, le plan est donc de tout fermer à horizon 2030. Mais les entreprises tardent à migrer vers la fibre et si 23% des cas recensés par Infranum sont liées à une absence d’éligibilité, 48% des entreprises n’ont simplement pas connaissance du plan de fermeture du réseau apportant l’ADSL. Et 20% des entreprises estiment que les offres en fibre optique ne répondent pas à leur besoin.

La connectivité apparaît de plus en plus stratégique pour l’activité économique des entreprises. Si seulement 20 % d’entre elles déclarent pouvoir continuer leur activité sans impact en cas de coupure, de nombreuses entreprises cherchent plus de sécurité : 10 % bénéficient de deux accès fibre et 27 % associent désormais la fibre et un mobile en backup pour garantir leur résilience.

Les usages traditionnels comme la visioconférence ou le partage de fichiers lourds continuent de se renforcer, tandis que les besoins en cybersécurité, en cloud et en intelligence artificielle prennent une place de plus en plus importante. À ce titre, 17 % des entreprises déclarent déjà avoir besoin de débits supérieurs pour intégrer des solutions IA, soulevant la question de la capacité des opérateurs à répondre à ces futurs besoins.

Infranum et Covage appellent donc à une meilleure communication de la part de l’État, mais aussi des opérateurs. Ces derniers doivent ainsi réussir à séduire les entreprises pour qu’elles passent sur leurs réseaux, avec des offres convenant davantage à leurs besoins, afin d’améliorer le taux d’adoption.

