Free Mobile renforce son réseau pour le Vendée Globe avec une connectivité optimale pour le grand départ

L’ex-trublion dévoile son dispositif de réseau mobile mis en place aux Sables-d’Olonne à l’occasion du Vendée Globe dont le grand départ est prévu dimanche.

Pour la dixième édition du Vendée Globe, qui a ouvert son village le 19 octobre aux Sables-d’Olonne (Vendée), Free Mobile a pris des mesures pour assurer une couverture réseau de qualité. Des centaines de milliers de spectateurs étaient attendus depuis le mois dernier pour cet événement majeur de la voile, avec un pic de fréquentation prévu ce weekend, alors que le grand départ de cette célèbre course autour du monde, en solitaire et sans escale ni assistance, est prévu ce dimanche 10 novembre.

Free Mobile a mis en place un dispositif de réseau mobile renforcé pour répondre à cette affluence exceptionnelle : « Cette année, nous avons renforcé notre couverture mobile 3G, 4G et 5G pour la 10ème édition du Vendée Globe ». Au cœur du dispositif, un camion provisoire positionné sur la jetée, équipé d’une connexion fibre optique de 10 Gb/s et de deux antennes 4G/5G haute capacité, chacune dotée de six secteurs, permet de gérer un trafic important. Cette installation assure une connexion fluide pour les nombreux visiteurs qui souhaitent partager leur expérience en direct sur les réseaux sociaux et rester connectés tout au long de l’événement. Pour assurer une couverture optimale dans tout le village du Vendée Globe, une remorque dotée des mêmes équipements a été installée dès le début des festivités.