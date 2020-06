Un poste de négociateur télécom est à pourvoir chez Free à Paris

Au sein du service Déploiement de Free Mobile, vous intégrerez le pôle Recherche et Négociation. Cette équipe a pour but d’amener à la constructibilité des sites pour déployer notre réseau mobile.

Quel sera votre rôle en tant que Négociateur(trice) Télécom ?

Rattaché(e) au Coordonnateur Recherche et Négociation, vous faites le lien entre toutes les différentes parties prenantes d’un projet (ingénieur radio, concepteurs, dessinateurs, bailleurs, propriétaires, collectivités …). Votre unique objectif ? Assurer la création de nouveaux sites de téléphonie mobile dans le respect du cahier des charges Free Mobile et des obligations administratives et réglementaires.

À ce titre, vous êtes en charge de :

Réaliser, sur la base d’information fournies par nos ingénieurs radio et après lecture du Plan Local d’Urbanisme (PLU), des opérations de prospection auprès des bailleurs et propriétaires,

Effectuer les différentes visites techniques nécessaires à la validation des sites en lien avec l’équipe Conception pour vérifier les différentes contraintes techniques et s’assurer de la constructibilité des sites,

Négocier les termes des conventions d’occupation avec les bailleurs et les propriétaires,

Participer aux différentes réunions et actions de lobbying nécessaires à l’avancé de chaque projet,

Contribuer à la conception et réaliser les Dossiers d’Information Mairie (DIM),

Obtenir l’ensemble des autorisations administratives et réglementaires nécessaire à la construction des sites.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome ? Chez Free, on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles ? Chez Free, on favorise l’audace tout en accordant un droit à l’erreur.

Nous vous proposons un environnement de travail dans lequel vous devrez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Vous participez au développement d’un réseau mobile chez un opérateur qui a des objectifs de croissance très ambitieux.

Vous bénéficierez d’une prime attribuée à la validation de la constructibilité de chaque nouveau site mobile.