Classement 2020 des meilleures écoles d’informatiques : 42 de Xavier Niel prend la 1ère place

Le Top 10 des meilleures écoles formant à l’informatique en 2019 vient d’être publiée par la plateforme CodinGame, qui fédère 2 millions de développeurs répartis sur 175 pays. Ce classement est basé sur l’analyse des résultats de 9400 étudiants issus de plus de 144 écoles françaises.

Contrairement à l’année 2019 on observe en 2020 une certaine homogénéité territoriale dans le classement. L’internationale école 42, lancée et financée par Xavier Niel, monte sur la première place du podium, alors qu’elle était deuxième l’année dernière. Elle est suivie par ENSIMAG de Grenoble, Télécom ParisTech, l’INSA Lyon, l’Université Paris-SUD, l’Ecole Polytechnique ou encore ISIMA située à Clermond – Ferrand.

Ce Top 10 est tiré de l’analyse des résultats de 9400 étudiants issus de plus de 144 écoles françaises, ayant participé aux challenges de programmation de CodinGame. Sur la plate-forme, chaque « CodinGamer » dispose d’un profil public qui enregistre ses performances et sa progression. Le score et le classement d’un joueur se font en fonction du nombre de challenges résolus et de succès débloqués. Pour ce classement 2020, CodinGame a pris en compte les étudiants qui avaient participé à au moins un challenge de programmation sur l’année. Le classement de chaque école est le résultat de la moyenne des scores des 10 meilleurs étudiants aux compétitions de code organisées sur la plate-forme.