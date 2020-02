Free recherche un conseiller commercial boutique à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine

Free recherche un(e) conseiller(e) commercial(e) boutique H/F à Villeneuve-la-Garenne. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Profil recherché

Vous êtes d’un tempérament enjoué et amical, vous êtes ouvert(e) aux autres et vous adorez partager vos connaissances.

• Vous avez une expérience de la vente en magasin, ou vous savez à tous les coups susciter l’enthousiasme chez les autres.

• La curiosité toujours en éveil couplée à une excellente qualité d’écoute, vous êtes passionné(e) par les innovations Free

• Vous aimez travailler en équipe et vous savez vous montrer très réactif.

• Vous êtes impatient(e) d’apprendre et de progresser dans un environnement en constante évolution.

Caractéristiques de l’offre

• Type de contrat : CDD / CDI

• Horaires : 35 h hebdomadaires y compris le samedi