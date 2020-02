Free recherche un coordinateur opération et interventions hauteur dans le département du Val-de-Marne

Free recherche un(e) coordinateur(-trice) opération et interventions hauteur H/F à Créteil. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description Rattaché(e) au Service Support Intervention Réseau (SIR), vous apportez votre expertise en tant que technicien hauteur auprès des équipes de maintenances Free Réseau. Dans une logique collaborative, votre rôle est de gérer la maintenance et l’exploitation du réseau mobile dans une zone donnée. Doté(e) d’un réel sens de la communication, vous vous assurez de la bonne compréhension de vos échanges et de la traçabilité de vos actions. Vos missions principales sont les suivantes : Changer les équipements mobiles défectueux (actif et passif)

Déployer des nouvelles technologies (softs, infras et upgrade)

Mener des investigations sur les aériens ou sur la zone technique

Effectuer des mesures radios

Installation et mise en service des bonds FH (Surveys / Los)

Effectuer la recette des sites livrés par Free Mobile

Vérification des EPI et des points d’ancrage / lignes de vie Poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap