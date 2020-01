Le réseau Doubs THD a franchi le cap des 10 000 abonnés fibre

Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit en association avec Doubs La Fibre, dévoile le bilan de son action sur le département pour l’année 2019, afin de fibrer l’ensemble du territoire pour 2022.

En effet le réseau Doubs THD a fait ses calculs pour l’année 2019. Résultat : le cap des 10 000 abonnés à la fibre a été franchi fin 2019, avec un total de 50 000 prises déployées sur plus de 200 communes. Ainsi le taux de pénétration est de 20%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale sur les RIP.

« Ce projet, c’est la mobilisation générale des élus et des collectivités qui porte ses fruits, après une prise de conscience précoce et visionnaire du besoin de la fibre, au début des années 2010, et des bons choix qui nous place dans les 10 premiers départements de France en matière d’éligibilité. Le seuil des 10 000 abonnés est important mais c’est déjà celui des 20 000 vers lequel nous sommes tournés pour 2020 en attendant le 100 % fibre en 2022. » se réjouit Denis Leroux, Président du Syndicat Mixte Doubs THD.

Pour l’année 2020, Doubs THD compte déployer quelques 20 000 prises supplémentaires, l’objectif étant d’atteindre les 120 000 prises d’ici la fin de l’année 2022.