Free recherche un chef de projet déploiement à Paris

Free recherche un(e) chef de projet déploiement H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description

Depuis près de 10 ans, le service déploiement Free Mobile construit son propre réseau mobile à un rythme très soutenu.

Afin d’accroître la couverture pour nos abonnés, nos équipes recherchent et conçoivent des sites, effectuent les différents démarches administratives et réglementaires et supervisent la réalisation des travaux.

L’équipe à laquelle vous serez rattaché(e) contribue au déploiement du réseau de manière très significative en s’appuyant sur des partenaires externes (towerco et autres opérateurs). En effet, ces partenaires disposent déjà d’infrastructures adaptées pour accueillir des sites de téléphonie mobile.

L’équipe Towerco et opérateurs est composée de 8 personnes qui coordonnent de manière transverse les équipes internes Free Mobile (travaux, ingénierie radio, négociation, patrimoine, etc.) ainsi que les différents partenaires externes.

Votre rôle est d’assurer le pilotage de projets d’envergure de déploiement dans la téléphonie mobile, impliquant des centaines de sites. Vous contribuez fortement à l’enjeu stratégique du groupe Iliad qui est de continuer à développer son propre réseau mobile afin de proposer le meilleur à ses abonnées.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Réaliser les commandes d’études et de travaux et suivre l’avancement des livrables

Organiser et animer les réunions de suivi des projets avec les partenaires externes et les équipes internes

Gérer la facturation liée aux différents projets

Participer à la négociation des contrats avec les towerco et opérateurs

Mettre en place des indicateurs de suivi afin de s’assurer du bon avancement des projets

Participer à la mise en place et/ou à l’adaptation des process