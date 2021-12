Un poste de coordinateur déploiement réseau est à pourvoir chez Free à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique

Free recherche un(e) coordinateur(-trice) déploiement réseau H/F à Nantes. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein d’un service lié au cœur du réseau, le technicien télécom et réseaux travaille sous l’autorité des ingénieurs réseaux.

Son intervention consiste à respecter les instructions qu’il reçoit des ingénieurs afin d’installer, mettre en service, modifier et maintenir les équipements et câblages. Le technicien opère sur toute la France et hors de la France.

Missions:

Le coordonnateur télécom a pour mission d’intervenir sur les équipements et/ou le raccordement du réseau (fibre ou cuivre) :

Intervention au niveau du raccordement et du matériel :

Installation de nouveaux équipements réseau et du câblage nécessaire.

Détection et résolution des problèmes sur le matériel réseau ou mise en place de solution de contournement si le problème nécessite l’analyse d’un expert réseaux.

Installation et configuration des équipements du réseau :

Installer et paramétrer les équipements sur le réseau (voix, données, vidéo…)

Analyse de la sécurité du réseau :

Contribuer à la préparation de rapports en recueillant des informations.

Veiller à l’application des procédures.

Veiller à l’intégrité des référentiels réseaux.

PROFIL RECHERCHÉ

Savoir-faire :

Connaissance de l’environnement fibre

Principaux types de raccordement optique et cuivre

Équipements hardware et software (routeurs, concentrateurs, commutateurs)

Protocoles réseaux

Matériels de tests (notamment optique)

Connaissance DWDM

Troubleshooting

Savoir-être :

Capacité d’analyse

Autonomie

Rigueur

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : CAP / BEP

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

350 € brut part variable

…

