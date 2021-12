Orange ouvre un nouveau 5G Lab pour expérimenter les capacités du réseau à Marseille

L’opérateur historique a ouvert cette semaine septième “Orange 5G Lab” de France avec 600 m² permettant aux entreprises d’expérimenter les innovations de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Tester les possibilités permises par la 5G dans un stade de foot mythique, c’est désormais possible. Le PDG d’Orange et le Directeur exécutif Technologie et innovation d’Orange ont inauguré un nouveau 5G Lab, situé au coeur du Vélodrome, à Marseille. Ces structures sont pensées pour permettre aux start-up, PME, grandes entreprises mais aussi aux collectivités locales d’expérimenter gratuitement les usages permis par leurs produits et services en situation réelle, avec le réseau 5G actuel mais pas seulement.

Les partenaires de l’Orange 5G Lab pourront également tester un réseau expérimental doté des fonctionnalités avancées, comme le slicing, soit le découpage du réseau pour optimiser les performances selon les besoins d’un service, ou l’Edge computing, architecture informatique prenant la forme d’une alternative au Cloud Computing. Plusieurs expériences sont menées, Orange explique par exemple tester la 5G dans le cadre de la télémedecine avec BioSerenity ou encore des applications pour favoriser l’activité physique avec Sporty Peppers.

L’opérateur explique que selon une étude menée avec GlobalWebIndex, “72% des entreprises déclarent aujourd’hui attendre de leur opérateur un accompagnement sur la 5G pour tester, expérimenter et développer en avance de phase. ” Avec 7 laboratoires en France et deux à l’international, l’opérateur a déjà accompagné plus de 500 entreprises et collectivités locales.