Free recherche un assistant administratif et technique à Bezons dans le département du Val-d’Oise

Free recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) et technique H/F à Bezons. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Le service ALP (Approvisionnement Logistique Partenaire) gère la partie contractuelle et administrative de l’ensemble des partenaires FTTH de FREE, ainsi qu’une partie du matériel lié au raccordement abonné. Il a également pour rôle de superviser au national l’activité de Raccordement Abonné.

Missions:

• Gestion et suivi des Litiges

• Gestion et suivi des Sinistres

• Gestion et suivi des Documents Administratifs de nos partenaires

• Gestion et suivi des VIC (visite d’inspection commune)

Informations complémentaires :

– Société : Free Réseau

– Site de rattachement : Bezons

– Déplacements à prévoir (si concerné) : Aucun

– Grille de rémunération : SMIC+ 250€ part variable

– Environnement de travail : Bureau/Open Space

– Type de contrat : CDI

PROFIL RECHERCHÉ

Savoir-faire :

La gestion et le suivi administratif de dossiers

La suite Office : principalement Excel et Word

Modalités d’accueil

Normes rédactionnelles

Méthodes de classement et d’archivage

La transmission des informations

La mise à jour des données de suivi d’un dossier dans un tableau de bord

Savoir-être :

Sens de la communication

Esprit de synthèse et d’analyse

Sens de l’organisation et rigueur

Autonomie

Discrétion, tact et diplomatie

Bonne expression écrite et orale

Réactivité

Ponctualité

Free Réseau est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

